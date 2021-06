Roubaix Eglise St-Sépulcre Nord, Roubaix Eglise Saint Sépulcre – Roubaix (59) Eglise St-Sépulcre Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Eglise Saint Sépulcre – Roubaix (59) Eglise St-Sépulcre, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Roubaix. Eglise Saint Sépulcre – Roubaix (59)

Eglise St-Sépulcre, le jeudi 1 juillet à 18:00

Dans un quartier trés commerçant de Roubaix s’élève une église complétement dépouillée du Vocable de Saint Sépulcre. La création de ce lieu date du temps des croisades avec le Seigneur de Roubaix. Démolie, car trop fragile, elle laisse place à cette église des années soixante, empreinte de simplicité, d’austérité, celle du tombeau du St-Sépulcre qui nous pousse à nous recueillir et à prier, à partir d’un chemin de croix datant de la 1ère église, sur les chemins de Charles de Foucauld. De la mort à la Résurection, nous allons ouvrir notre coeur au chemin de méditation et de prière d’une veillée de Taizé.

Entrée libre

Recueillement et méditation Eglise St-Sépulcre place d’Amiens 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise St-Sépulcre Adresse place d'Amiens 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Eglise St-Sépulcre Roubaix