Les chants de Noël Eglise Saint Sébastien Allauch, 21 décembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

À travers une musique vocale, intemporelle, intime et collective, les harmonies du Minimum Ensemble transcendent les styles pour un moment de partage poétique..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 19:00:00. .

Eglise Saint Sébastien, place du Dct Chevillon

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Through timeless, intimate and collective vocal music, the harmonies of the Minimum Ensemble transcend styles for a moment of poetic sharing.

A través de una música vocal atemporal, íntima y colectiva, las armonías del Minimum Ensemble trascienden los estilos para un momento de intercambio poético.

Durch eine vokale, zeitlose, intime und kollektive Musik transzendieren die Harmonien des Minimum Ensemble die Stile für einen poetischen Moment des Teilens.

