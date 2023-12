Soirée franco-anglaise familiale : Concert de Noël Eglise Saint-Saveur Rochechouart, 17 décembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 18:00:00

fin : 2023-12-17

En préparation des fêtes de Noël, une soirée franco-anglaise familiale comprenant des chants et des lectures vous est proposée, en partenariat avec l’association « La Gerbe ». Avec la participation des choristes de « CANTIQUE ».

En clôture, un vin d’honneur et des pâtisseries pour tous à la Maison des Œuvres..

EUR.

Eglise Saint-Saveur Place de l’Église

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Porte Océane du Limousin