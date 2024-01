Concert Kolédy Eglise Saint Sauveur Thury-Harcourt-le-Hom, dimanche 21 janvier 2024.

Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21

Chants de Noël polonais avec le groupe « Dusza Polska » dimanche 21 janvier à 16h dans l’eglise Saint Sauveur de THURY-HARCOURT participation libre, église chaufée.

sous la direction de Béatrice Jankowski et accompagné par Geneviève Lechevallier et Valérie Morin.

Eglise Saint Sauveur

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie p.michel.roger@free.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Suisse Normande