Visite du Faou, les pieds dans l’eau ! Eglise Saint-Sauveur – Le Faou Le Faou Catégories d’Évènement: Finistère

Le Faou Visite du Faou, les pieds dans l’eau ! Eglise Saint-Sauveur – Le Faou Le Faou, 17 septembre 2023, Le Faou. Visite du Faou, les pieds dans l’eau ! Dimanche 17 septembre, 13h30 Eglise Saint-Sauveur – Le Faou Réservation obligatoire pour participer à la visite. Contactez l’accueil du PNRA par téléphone ou par mail / RDV devant l’église Saint Sauveur du Faou, départ de la visite pour 13h30 – durée 2h. Et si vous partiez à la (re)découverte du patrimoine naturel de la commune du Faou ? En compagnie d’Anna, chargée de mission Natura 2000 au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique, vous pourrez contempler et appréhender la biodiversité qui vous entoure, le patrimoine naturel mais aussi, la pratique de la pêche à pied dans la rade qui est, toujours aujourd’hui, au cœur des pratiques des faouistes. « On souhaite sensibiliser les visiteurs au patrimoine naturel du Faou mais aussi, faire (re)découvrir la biodiversité de la commune qui est remarquable. » – PNR d’Armorique

Plus d’informations à venir sur le site du PNR : https://www.pnr-armorique.fr Eglise Saint-Sauveur – Le Faou rue de la Grève, 29590, Le Faou Le Faou 29590 Finistère Bretagne https://www.lefaou.bzh/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089925;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-sauveur-rue-du-general-de-gaulle-le-faou/25a95a39-e60d-4be1-aad8-d8dcd6918e08;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/l-eglise-saint-sauveur-au-faou [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 81 90 08 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@pnr-armorique.fr »}] [{« link »: « https://www.pnr-armorique.fr »}] Cette magnifique église du XVIème siècle, au fin clocher renaissance, est construite face au port.

A voir dans l’église, la cuve baptismale du XVIème siècle, unique en Bretagne par la richesse de sa sculpture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 Bretagne Culture Diversité Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Le Faou Autres Lieu Eglise Saint-Sauveur - Le Faou Adresse rue de la Grève, 29590, Le Faou Ville Le Faou Departement Finistère Lieu Ville Eglise Saint-Sauveur - Le Faou Le Faou

Eglise Saint-Sauveur - Le Faou Le Faou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le faou/