Concert à Figeac: les voix orthodoxes de Varsovie Eglise Saint Sauveur Figeac, 27 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Constitué de 8 voix d’hommes l’ensemble interprète les pièces liturgiques de la bien vivante tradition orthodoxe en Pologne. Les magnifiques mélodies des chants traditionnels de l’Est de la Pologne, de Biélorussie et d’Ukraine complètent le programme de ce concert.

Ensemble de voix d’hommes KATAPETASMA. Pologne, Łukasz HAJDUCZENIA baryton soliste et directeur musical

L’ensemble de musique d’église pour voix d’hommes « Katapetasma » tire son nom du terme grec désignant le rideau ou voile qui sépare, dans l’église ou le temple, la partie où est situé l’autel des autres parties.

Le rôle liturgique du voile est donc de donner accès au lieu le plus secret et le plus sacré durant les moments centraux des offices. De même, l’ensemble « Katapetasma » existe pour faire découvrir l’essence de la spiritualité et de la beauté du chant orthodoxe tout au long de l’histoire.

Le groupe s’intéresse particulièrement aux chants dont la structure musicale provient des plus anciennes traditions du chant d’église, comme le chant byzantin, les chants vieux-russe ou géorgien. Ces traditions sont un élément déterminant du style musical de la liturgie orientale à toutes les époques de l’art existant dans l’orthodoxie, comme en témoignent les mélodies du monastère ruthène existant à la fois sous des formes monodiques et harmoniques, que l’ensemble considère comme le point de départ du concert et de la liturgie..

2023-08-27 18:00:00 fin : 2023-08-27 . 19 EUR.

Eglise Saint Sauveur

Figeac 46100 Lot Occitanie



Made up of 8 male voices, the ensemble performs liturgical pieces from Poland’s lively Orthodox tradition. The magnificent melodies of traditional songs from Eastern Poland, Belarus and Ukraine complete the concert program.

KATAPETASMA male voice ensemble. Poland, ?ukasz HAJDUCZENIA baritone soloist and musical director

The « Katapetasma » church music ensemble for male voices takes its name from the Greek word for the curtain or veil that separates the altar area from the other parts of a church or temple.

The liturgical role of the veil is to give access to the most secret and sacred place during the central moments of the services. Similarly, the « Katapetasma » ensemble exists to reveal the essence of the spirituality and beauty of Orthodox chant throughout history.

The group is particularly interested in songs whose musical structure derives from the oldest traditions of church singing, such as Byzantine, Old Russian and Georgian chant. These traditions are a defining element of the musical style of Eastern liturgy in all periods of Orthodox art, as evidenced by the Ruthenian monastery melodies existing in both monodic and harmonic forms, which the ensemble considers to be the starting point of the concert and liturgy.

Formado por 8 voces masculinas, el conjunto interpreta piezas litúrgicas de la viva tradición ortodoxa polaca. Las magníficas melodías de las canciones tradicionales del este de Polonia, Bielorrusia y Ucrania completan el programa de este concierto.

Conjunto de voces masculinas KATAPETASMA. Polonia, ?ukasz HAJDUCZENIA barítono solista y director musical

El conjunto de música eclesiástica para voces masculinas « Katapetasma » toma su nombre de la palabra griega que designa la cortina o velo que separa la zona del altar de las demás partes de una iglesia o templo.

La función litúrgica del velo es, por tanto, dar acceso al lugar más secreto y sagrado durante los momentos centrales de los oficios. Del mismo modo, el conjunto « Katapetasma » existe para revelar la esencia de la espiritualidad y la belleza del canto ortodoxo a lo largo de la historia.

El grupo se interesa especialmente por los cantos cuya estructura musical procede de las tradiciones más antiguas del canto eclesiástico, como el canto bizantino, el ruso antiguo y el georgiano. Estas tradiciones han sido un elemento definitorio del estilo musical de la liturgia oriental a lo largo de todas las épocas del arte ortodoxo, como demuestran las melodías del monasterio ruteno, existentes tanto en forma monódica como armónica, que el conjunto considera el punto de partida del concierto y de la liturgia.

Das Ensemble besteht aus 8 Männerstimmen und interpretiert liturgische Stücke aus der lebendigen orthodoxen Tradition Polens. Die wunderschönen Melodien der traditionellen Gesänge aus Ostpolen, Weißrussland und der Ukraine vervollständigen das Programm dieses Konzerts.

Ensemble für Männerstimmen KATAPETASMA. Polen, ?ukasz HAJDUCZENIA Baritonsolist und musikalischer Leiter

Das Kirchenmusikensemble für Männerstimmen « Katapetasma » hat seinen Namen vom griechischen Begriff für den Vorhang oder Schleier, der in der Kirche oder im Tempel den Bereich, in dem sich der Altar befindet, von den anderen Bereichen trennt.

Die liturgische Rolle des Vorhangs besteht also darin, während der zentralen Momente des Gottesdienstes den Zugang zum geheimsten und heiligsten Ort zu ermöglichen. In ähnlicher Weise existiert das Ensemble « Katapetasma », um die Essenz der Spiritualität und Schönheit des orthodoxen Gesangs im Laufe der Geschichte zu entdecken.

Die Gruppe interessiert sich besonders für Gesänge, deren musikalische Struktur aus den ältesten Traditionen des Kirchengesangs stammt, wie dem byzantinischen, altrussischen oder georgischen Gesang. Diese Traditionen sind ein bestimmendes Element des musikalischen Stils der östlichen Liturgie in allen Epochen der in der Orthodoxie existierenden Kunst, wie die Melodien des ruthenischen Klosters belegen, die sowohl in monodischen als auch in harmonischen Formen existieren und die das Ensemble als Ausgangspunkt für das Konzert und die Liturgie betrachtet.

