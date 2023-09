Cet évènement est passé Découvrez l’église de Grandfuel en visite guidée Église Saint-Sauveur de Grandfuel Comps-la-Grand-Ville Catégories d’Évènement: Aveyron

Comps-la-Grand-Ville Découvrez l’église de Grandfuel en visite guidée Église Saint-Sauveur de Grandfuel Comps-la-Grand-Ville, 16 septembre 2023, Comps-la-Grand-Ville. Découvrez l’église de Grandfuel en visite guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Sauveur de Grandfuel Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, des visites accompagnées de l’église de Saint-Sauveur de Grand Fuel seront possibles. Église Saint-Sauveur de Grandfuel Saint-Sauveur, 12120 Comps-la-Grand-Ville Comps-la-Grand-Ville 12120 Saint-Sauveur Aveyron Occitanie 05 65 74 12 81 – 06 87 34 10 13 Église de Saint-Sauveur, XVe siècle fortifiée au XVIe siècle. Maison presbytérale (privée) où l’on peut voir des restes de l’église primitive du XIe siècle. Magnifique retable et chaire du XVIIIe siècle (dans l’église) classés au titre des Monuments historiques. Reliquaire avec Sainte-Épine.

Projet de réfection des façades de l’église en cours de concrétisation. Luc – La Primaube, direction Cassagnes Bégonhes – Réquista via Bonnecombe. Pont de Grandfuel-> Saint-Sauveur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

