Visite libre d'une église du XIIIe siècle entièrement bâtie de briques !

Venez découvrir l’église Saint-Sauveur, construite au XIIIe siècle. Entièrement bâtie de briques, elle est le type même de l’architecture du 1er gothique méridional.

Vus pourrez admirer son exceptionnel mobilier baroque des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment des boiseries (buffet d’orgue, stalles, prie-dieu, portes, chaire) provenant de l’abbaye de Belleperche. Quant au Trésor, il rassemble toutes les pièces d’orfèvrerie et de dinanderie des églises de la ville, datées du XVIe au XIXe siècles.

Église Saint-Sauveur Place de la Raison, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne Occitanie 05 82 94 10 61 http://ville-castelsarrasin.fr L’église Saint-Sauveur est mentionnée pour la première fois en 961, dans le testament de Raymond Ier, Comte de Rouergue et de Toulouse qui lègue « l’alleu et l’église Saint-Sauveur » à l’abbaye de Moissac. La présence de cette église témoigne de l’existence d’un habitat à proximité dès le Xe siècle.

Devant l’essor démographique que connaît la ville au XIIe siècle, l’église primitive devenue trop exigüe est reconstruite entre 1245 et 1270, « d’une manière somptueuse ». Entièrement bâtie de briques, Saint-Sauveur, avec son allure austère et massive, ses voûtes, piliers et sculptures est le type même de l’architecture du premier gothique méridional. Parking à proximité immédiate.

