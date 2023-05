Concert inaugural de l’orgue restauré Eglise Saint-Sauveur, 11 juin 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Concert donné par Emmanuel Arakélian, professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Marseille, et la Musique de la Légion étrangère sous la direction du chef de musique hors classe Emile Lardeux, à l’occasion de l’inauguration de l’orgue..

2023-06-11 à 17:45:00 ; fin : 2023-06-11 19:00:00. .

Eglise Saint-Sauveur

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert given by Emmanuel Arakélian, organ professor at the Conservatoire à Rayonnement Régional de Marseille, and the Music of the Foreign Legion under the direction of the conductor Emile Lardeux, on the occasion of the inauguration of the organ.

Concierto ofrecido por Emmanuel Arakélian, profesor de órgano del Conservatoire à Rayonnement Régional de Marsella, y la Música de la Legión Extranjera bajo la dirección del director titular Emile Lardeux, con motivo de la inauguración del órgano.

Konzert von Emmanuel Arakélian, Orgellehrer am Conservatoire à Rayonnement Régional de Marseille, und der Musique de la Légion étrangère unter der Leitung des Chef de musique hors classe Emile Lardeux anlässlich der Einweihung der Orgel.

