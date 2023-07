Exposition, lecture et dédicaces : « Anatomie du silence » par Serhiy Wolkonsky Église Saint-Sauveur Arles-sur-Tech, 16 septembre 2023, Arles-sur-Tech.

Exposition, lecture et dédicaces : « Anatomie du silence » par Serhiy Wolkonsky 16 et 17 septembre Église Saint-Sauveur Gratuit. Entrée libre.

Serhiy Wolkonsky, artiste et poète franco-catalan d’origine ukrainienne, né à Paris en 1966, vous invite à découvrir son exposition intitulée : « Anatomie du silence », qui se déroulera le samedi 16 septembre 2023 de 14h à 18h et le dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

L’exposition présentera quelques-unes des photographies de la série proposée sous forme de chronique photographique de 2020 à 2023 sur Instagram. Vous pourrez également assister à la lecture/dédicace d’extraits de son livre « Anatomie du silence » publié aux éditions Paraules le samedi 16 septembre à 17h, ainsi qu’à une présentation du livre le dimanche 17 septembre à 16h.

Dans ce texte, Serhiy Wolkonsky nous parle de son expérience de vie et de sa réflexion sur « La forme-école ». Il a également développé un regard critique sur le flux médiatique à travers des chroniques photographiques, des vidéotextes et des planches de tracts.

« Anatomie du silence » est une exposition qui invite à la méditation sur la perte, en explorant les choses insignifiantes sur lesquelles notre regard et notre esprit ne prennent plus le temps de s’attarder. Elle se compose d’un texte et d’une série de photos présentée sur Instagram sous forme de chronique, qui ouvrent un paysage mental dans lequel les images s’assemblent sans aucune logique narrative. Un mouvement se dessine, qui nous renvoie à notre propre intériorité.

Église Saint-Sauveur 5 rue Saint-Sauveur, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 39 11 99 http://www.tourisme-haut-vallespir.com L’église Saint-Sauveur fut fondée au début du XIIe siècle pour offrir une paroisse aux mas éloignés de l’abbaye.

L’intérieur fut entièrement réaménagé au XIVe siècle puis l’église fut reconstruite au XVIIe siècle, devenant alors le siège de la paroisse d’Arles-sur-Tech. Elle fut église paroissiale jusqu’à la Révolution.

L’église se distingue par son clocher du XIIe siècle et la richesse de ses retables baroques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Serhiy Wolkonsky