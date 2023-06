Visite de l’église Saint-Saturnin Église Saint-Saturnin Reulle-Vergy Reulle-Vergy Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

L'église de Vergy vous accueille pour une visite libre les 16 et 17 septembre de 14h30 à 18h. Elle aurait été édifiée sur les restes d'une ancienne église mérovingienne datant du VIe siècle. La construction actuelle remonte à la deuxième moitié du XIe siècle. Elle conserve de cette période romane son clocher, son chœur et son élégant chevet. L'église abrite des œuvres d'art de qualité.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

