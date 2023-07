Visite libre Église Saint-Saturnin Poulaines, 16 septembre 2023, Poulaines.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Saturnin

Venez découvrir cette eglise lors d’une visite libre.

Église Saint-Saturnin Le Bourg 36210 Poulaines Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire Église construite au cours de la seconde moitié du XIIe siècle. Le clocher-porche, en avant de la nef, pas prévu dans le programme initial, fut certainement construit dans le 1er quart du XIIIe siècle. Cette église, constituée d’une nef de trois travées et d’un chœur de deux travées, correspond à la nef de l’église actuelle. La construction du chœur, dans le prolongement de l’ancien, a pu intervenir vers 1500, au moment où s’élevait, pour le seigneur de Tessonnières, la chapelle de Sainte-Marguerite, adossée au mur gouttereau nord de l’édifice. A partir de 1868, l’architecte départemental Alfred Dauvergne construisit les deux travées de la chapelle de la Vierge, à l’est de la chapelle Sainte-Marguerite. L’intérêt majeur de cette église rurale réside dans son décor sculpté et peint. Les huit colonnes engagées de la nef romane portent des chapiteaux ornés de rubans croisés ou de feuilles d’eau d’où peuvent émerger des têtes humaines. La voûte d’ogives, à huit quartiers rayonnants, de la chapelle Sainte-Marguerite repose sur des culots sculptés et peints, représentants des têtes humaines, contemporains de la décoration picturale réalisée à la détrempe dans le dernier quart du XVe siècle. Une Annonciation et les figures en pied des apôtres, groupées par deux, occupent les huit voûtains. Les couleurs employées sont l’ocre-jaune, le brun rouge, un ton plus foncé pour les faux-joints et un bleu pour le fond des figures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Poulaines