Découvrez cette église du XVe siècle en visite libre

Construite sur quatre siècles, l'église a ensuite été fortement restaurée au XIXe siècle.

Le clocher, détruit par des révolutionnaires lors de la Convention, a été restauré presque à l’identique après le Second Empire tout comme les chapelles méridionales de la nef. La chapelle des Âmes du Purgatoire a conservé le décor signé Léon Alègre, auteur des tableaux monumentaux de la nef. Le portail est l’œuvre de Blaise Lecuyer, architecte de celui de la Collégiale. Découvrez cette église inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 2012. Église Saint-Saturnin Place Saint-Pierre, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 04 66 82 19 70 https://pontsaintesprit.fr/ XVe et XIXe siècle. Construite sur quatre siècles, l’église a ensuite été fortement restaurée au XIXe siècle. Le clocher, détruit par des révolutionnaires lors de la Convention, a été restauré presque à l’identique après le Second Empire, tout comme les chapelles méridionales de la nef. La chapelle des Âmes du Purgatoire a conservé le décor signé Léon Alègre, auteur des tableaux monumentaux de la nef. Le portail est l’œuvre de Blaise Lecuyer, architecte de celui de la Collégiale. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Église Saint-Saturnin
Place Saint-Pierre, 30130 Pont-Saint-Esprit
Pont-Saint-Esprit

