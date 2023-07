Visite guidée de l’église Saint-Saturnin Église Saint-Saturnin Nogent-sur-Marne, 17 septembre 2023, Nogent-sur-Marne.

Visite guidée de l’église Saint-Saturnin Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Saturnin Entrée libre

Bâtie au XIIe siècle sur l’emplacement d’une chapelle mérovingienne, dédiée à l’évêque de Toulouse St Sernin ou Saturnin, elle possède un clocher roman du début du XIIIe siècle. Édifice long de 25 mètres, orné de chapiteaux du XIIe siècle. Ses parties hautes sont refaites au XVe siècle. Plusieurs campagnes de travaux sont effectuées entre le XIIe et le XXe siècle : agrandissement, pose d’un portail gothique flamboyant provenant d’un couvent parisien. La mosaïque de la façade date de 1928 et la Vierge à l’Enfant du portail est due au sculpteur Boutron au XXe siècle. Les vitraux, datant du XIXe et du XXe siècle, sont des dons de particuliers désireux d’honorer leurs saints patrons. Le buste d’Antoine Watteau, mort à Nogent, est du sculpteur L. Auvray. Il est installé dans la cour de l’église grâce au soutien de la princesse Mathilde. Plusieurs familles bienfaitrices ont collaboré à la pérennité de l’édifice : Dame Jeanne de Plaisance au XIIe siècle, Jeanne Baston Dame du Perreux au XVIe siècle, Joseph Paris-Duverney au XVIIIe, la famille Smth-Champion au XXe siècle.

Accès: Bus 114 et 120 arrêt Marché

Église Saint-Saturnin 132 Grande-Rue 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France Bâtie au XIIe siècle sur l’emplacement d’une chapelle mérovingienne, dédiée à l’évêque de Toulouse St Sernin ou Saturnin, elle possède un clocher roman du début du XIIIe siècle. Édifice long de 25 mètres, orné de chapiteaux du XIIe siècle. Ses parties hautes sont refaites au XVe siècle. Plusieurs campagnes de travaux sont effectuées entre le XIIe et le XXe siècle : agrandissement, pose d’un portail gothique flamboyant provenant d’un couvent parisien. La mosaïque de la façade date de 1928 et la Vierge à l’Enfant du portail est due au sculpteur Boutron au XXe siècle. Les vitraux, datant du XIXe et du XXe siècle, sont des dons de particuliers désireux d’honorer leurs saints patrons. Le buste d’Antoine Watteau, mort à Nogent, est du sculpteur L. Auvray. Il est installé dans la cour de l’église grâce au soutien de la princesse Mathilde. Plusieurs familles bienfaitrices ont collaboré à la pérennité de l’édifice : Dame Jeanne de Plaisance au XIIe siècle, Jeanne Baston Dame du Perreux au XVIe siècle, Joseph Paris-Duverney au XVIIIe, la famille Smth-Champion au XXe siècle. Bus 114 et 120 arrêt Marché

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00