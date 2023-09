Cet évènement est passé Visite guidée ou libre de l’église de Moulis-en-Médoc Église Saint-Saturnin Moulis-en-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Moulis-en-Médoc Visite guidée ou libre de l’église de Moulis-en-Médoc Église Saint-Saturnin Moulis-en-Médoc, 16 septembre 2023, Moulis-en-Médoc. Visite guidée ou libre de l’église de Moulis-en-Médoc 16 et 17 septembre Église Saint-Saturnin Gratuit. Entrée libre. Construite sur un site paléo-chrétien, l’église de Moulis est un exemple caractéristique de l’art roman dans le Médoc. L’origine de l’église remonte au moins au XIIe siècle comme en atteste de nombreux écrits.

Venez découvrir cette église, classée au titre des Monuments historiques en 1846, lors d’une visite guidée ou libre. Église Saint-Saturnin Avenue de la Gironde, 33480 Moulis-en-Médoc, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Moulis-en-Médoc 33480 le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 26 85 06 80 http://www.amisdeleglise-moulis-en-medoc.overblog.com Cette église des XIIe et XIIIe siècles possède des peintures murales restaurées et un chœur richement sculpté. Parking. Accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

