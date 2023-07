Concert Ensemble Vocal Cassius Palmyre Eglise Saint-saturnin Montagoudin, 15 juillet 2023, Montagoudin.

Montagoudin,Gironde

Cassius Palmyre est un ensemble vocal a cappella regroupant douze choristes, désireux d’explorer un répertoire classique varié. Ils puisent dans les racines de la musique sacrée du XVIème et s’aventurent jusqu’au répertoire audacieux du XXIème siècle et aux grands espaces musicaux de la musique nordique, tout en conservant l’unité et la fraternité qui les rassemble.

Ce programme présente un répertoire varié, accessible mais original, fait de “coups de coeur” qui présentent la musique vocale dans sa diversité multiformité et dans une approche de partage avec le public, le chef n’hésitant pas à introduire les morceaux avec une pointe d’espièglerie. Un concert classique, dans une approche conviviale..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 19:30:00. .

Eglise Saint-saturnin

Montagoudin 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cassius Palmyre is an a cappella vocal ensemble of twelve choristers, keen to explore a varied classical repertoire. They draw on the roots of 16th-century sacred music, and venture into the bold repertoire of the 21st century and the wide musical spaces of Nordic music, all the while maintaining the unity and fraternity that unites them.

This program presents a varied, accessible yet original repertoire, made up of ?coups de coeur? that present vocal music in all its multi-formal diversity, and in an approach based on sharing with the audience, with the conductor not hesitating to introduce the pieces with a touch of mischief. A classical concert with a convivial approach.

Cassius Palmyre es un conjunto vocal a capella de doce cantantes deseosos de explorar un variado repertorio clásico. Se inspiran en las raíces de la música sacra del siglo XVI y se aventuran en el audaz repertorio del siglo XXI y en los amplios espacios musicales de la música nórdica, manteniendo la unidad y la fraternidad que les une.

Este programa presenta un repertorio variado, accesible pero original, compuesto por « golpes de efecto » que presentan la música vocal en toda su diversidad y multiformidad, y con un espíritu de compartir con el público, sin que el director dude en introducir las piezas con un toque de picardía. Un concierto clásico con un enfoque amistoso.

Cassius Palmyre ist ein A-cappella-Vokalensemble mit zwölf Sängern, die ein vielfältiges klassisches Repertoire erforschen wollen. Sie schöpfen aus den Wurzeln der geistlichen Musik des 16. Jahrhunderts und wagen sich an das kühne Repertoire des 21. Jahrhunderts und die großen musikalischen Räume der nordischen Musik heran, ohne dabei die Einheit und Brüderlichkeit zu verlieren, die sie vereint.

Das Programm bietet ein abwechslungsreiches, zugängliches, aber originelles Repertoire, das aus « Favoriten » besteht, die die Vokalmusik in ihrer Vielfalt und Vielgestaltigkeit präsentieren und mit dem Publikum teilen, wobei der Dirigent nicht zögert, die Stücke mit einem Hauch von Schalk einzuführen. Ein klassisches Konzert mit einem freundlichen Ansatz.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de l’Entre-deux-Mers