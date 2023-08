Concert du patrimoine avec trompette et piano Église Saint-Saturnin Marsac-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Marsac-sur-l'Isle Concert du patrimoine avec trompette et piano Église Saint-Saturnin Marsac-sur-l’Isle, 16 septembre 2023, Marsac-sur-l'Isle. Concert du patrimoine avec trompette et piano Samedi 16 septembre, 18h00 Église Saint-Saturnin Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Participez à un concert du trompettiste Pascal Clarhaut accompagné par le pianiste Charles Offenstein, organisé par le Diapason, centre social médiathèque de la ville de Marsac-sur-l’Isle. Église Saint-Saturnin 2 place de l’église, 24430 Marsac-sur-l’Isle Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 47 57 http://www.marsacsurlisle.fr/ https://www.facebook.com/Diapasonmarsac/ [{« type »: « phone », « value »: « 0553064757 »}, {« type »: « email », « value »: « diapason@marsacsurlisle.fr »}] Église modeste à nef unique, elle possède une abside romane du XIe ou XIIe siècle. Son axe incliné vers la gauche, comme un assez grand nombre d’églises en Périgord, a été expliqué par plusieurs archéologues comme le symbole du Christ mourant sur la croix. Entre l’abside et la nef, un important clocher rectangulaire sur base carrée, soutenu par une coupole et contrebuté par quatre contreforts constitue l’élément qui magnifie l’ensemble. Parking de la « Halte Ferroviaire », route de Bordeaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

