Le « Calvaire » de Georges Daniel de Montfreid est à découvrir dans cette petite église Église Saint-Saturnin de Vernet Les Bains Vernet-les-Bains, 17 septembre 2023, Vernet-les-Bains.

Le « Calvaire » de Georges Daniel de Montfreid est à découvrir dans cette petite église Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Saturnin de Vernet Les Bains Gratuit. Entrée libre.

Georges Daniel de Monfreid était peintre, sculpteur, graveur, céramiste et maître verrier ; grand ami de Paul Gauguin, il a accueilli dans sa propriété, Saint-Clément de Corneilla-de-Conflent, plusieurs artistes.

Gauguin l’encourage à s’essayer au modelage et à la céramique; il est chargé de la création d’un « calvaire » destiné à la crypte de Notre-Dame-du-Paradis ; cette œuvre exceptionnelle est réalisée en 1897 après bien des déboires.

Georges Daniel décède en 1929. Aristide Maillol se sert des moulages réalisés pour reconstituer l’œuvre en plâtre qui est exposée en 1938.

Une copie en terre cuite, patinée comme l’original est réalisée par Mallais du Carroy et placée dans la crypte en 1964.

Après la vente de Notre-Dame-du-Paradis, elle est démontée puis exposée au musée Rigaud pour « Monfreid sous le soleil de Gauguin ».

Par convention la commune de Vernet les bains autorise l’association diocésaine de Perpignan à procéder à l’installation de l’œuvre dans l’église Saint-Saturnin.

Église Saint-Saturnin de Vernet Les Bains 14-1 Rue Notre Dame del Puig, 66820 Vernet-les-Bains Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie https://mairie-vernet-les-bains.jimdofree.com/animations/ https://www.facebook.com/otvernet/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©Sandra Pillier