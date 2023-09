Cet évènement est passé Instants musicaux de la chorale « Au Joly Bois » Eglise Saint-Saturnin Cusset Catégories d’Évènement: Allier

Cusset Instants musicaux de la chorale « Au Joly Bois » Eglise Saint-Saturnin Cusset, 16 septembre 2023, Cusset. Instants musicaux de la chorale « Au Joly Bois » Samedi 16 septembre, 14h30, 16h00 Eglise Saint-Saturnin L’église paroissiale de style néogothique de Cusset, édifiée à la fin du XIXe siècle, devient cette année l’écrin à des moments musicaux proposés par le Chœur « Au Joly Bois ». Eglise Saint-Saturnin Place Radoult-de-la-Fosse, 03300 Cusset Cusset 03300 Moulin de Capitan Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Lieu Eglise Saint-Saturnin Adresse Place Radoult-de-la-Fosse, 03300 Cusset Ville Cusset Departement Allier

