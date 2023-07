La vie des campinois durant la Grande Guerre Église Saint-Saturnin Champigny-sur-Marne, 16 septembre 2023, Champigny-sur-Marne.

Un voyage dans la vie quotidienne des campinois durant la Première Guerre mondiale, voici ce que vous proposent les archivistes !

A travers une boucle de 4 kilomètres, vous découvrirez des lieux emblématiques tels que l’hôpital ou la gare militaires (…), grâce à une tablette permettant la vision de photographies, gravures, archives et reconstitutions 360 degrés.

Église Saint-Saturnin Rue de l'Église 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France Église romane du XIIe et XIIIe siècles. Monument historique classé depuis le 22 juillet 1913. On trouve sa trace dès 1085 : possession des moines de St-Martin-des-Champs à Paris, puis en 1200 une chapelle vouée à St Jacques. C'était une grande église pour une commune de 45 familles environ. Elle accueillait les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, surnommés les »Jacquets » venant de l'Est de la France avant de traverser la Marne à l'Abbaye de Saint-Maur en passant par le seul pont de l'époque, celui de Joinville et l'église Saint-Jacques de la Boucherie (actuellement Tour Saintt-Jacques), rue de Rivoli à Paris qui était le lieu de rassemblement des pèlerins. Le nom de Saint-Saturnin viendrait de saint Sernin (de l'espagnol) où il était vénéré dans le sud-ouest.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Vile de Champigny-sur-Marne – Didier Rullier