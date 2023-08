Journées européeenes du patrimoine 2023 – Ouverture des églises Eglise Saint-Saturnin Buzy, 16 septembre 2023, Buzy.

Buzy,Pyrénées-Atlantiques

Située sur le chemin de Saint-Jacques, voie du Piémont, l’église occupe une place centrale dans le village et se caractérise par sa très grande dimension. Construite en 1734, elle a été remaniée au XIXème au niveau du porche, des parties hautes du clocher et des baies. A l’intérieur : départ d’escalier en bois sculpté présentant décor végétal et un aspic dont la tête se détache du corps de rampe ; tombeau sculpté en marbre blanc de Jean de Lassalle qui fut évêque de Lescar au XVIème siècle et mobilier du XVIIIème et XIXème siècles..

Eglise Saint-Saturnin

Located on the Way of St. James, the Piedmont route, the church occupies a central position in the village and is characterized by its very large size. Built in 1734, the porch, upper parts of the bell tower and bays were altered in the 19th century. Inside: carved wooden staircase with plant decoration and an asp whose head stands out from the banister; carved white marble tomb of Jean de Lassalle, bishop of Lescar in the 16th century; 18th- and 19th-century furniture.

Situada en el Camino de Santiago, la iglesia ocupa una posición central en el pueblo y se caracteriza por su gran tamaño. Construida en 1734, el pórtico, las partes superiores del campanario y los tramos fueron modificados en el siglo XIX. En el interior: escalera de madera tallada con decoración vegetal y un áspid cuya cabeza sobresale de la barandilla; tumba de mármol blanco tallado de Jean de Lassalle, que fue obispo de Lescar en el siglo XVI y mobiliario de los siglos XVIII y XIX.

Die Kirche liegt auf dem Jakobsweg, dem Weg nach Piemont, und nimmt einen zentralen Platz im Dorf ein, der durch seine sehr großen Ausmaße gekennzeichnet ist. Sie wurde 1734 erbaut und im 19. Jahrhundert an der Vorhalle, den oberen Teilen des Glockenturms und den Fensteröffnungen umgestaltet. Im Inneren: Treppenaufgang aus geschnitztem Holz mit Pflanzendekor und einer Aspik, deren Kopf sich vom Geländer abhebt; geschnitztes Grabmal aus weißem Marmor von Jean de Lassalle, der im 16. Jahrhundert Bischof von Lescar war, sowie Möbel aus dem 18. und 19.

