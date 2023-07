Les échappées musicales : concert d’ouverture le Groupe des Six Eglise Saint-Saturnin Bégadan, 23 juillet 2023, Bégadan.

Bégadan,Gironde

Les Echappées Musicales vous proposent le concert d’ouverture. Ce concert exceptionnel réunit piano, instruments à cordes et à vents, pour célébrer la musique du Groupe des Six, groupe de compositeurs français des années 1920.

Sur réservation..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Eglise Saint-Saturnin

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Echappées Musicales presents the opening concert. This exceptional concert brings together piano, string and wind instruments, to celebrate the music of the Groupe des Six, a group of French composers from the 1920s.

Reservations required.

Les Echappées Musicales le ofrecen el concierto inaugural. Este concierto excepcional reúne instrumentos de piano, cuerda y viento para celebrar la música del Groupe des Six, un grupo de compositores franceses de los años veinte.

Reserva obligatoria.

Les Echappées Musicales bieten Ihnen das Eröffnungskonzert an. Dieses außergewöhnliche Konzert vereint Klavier, Streich- und Blasinstrumente, um die Musik der Groupe des Six zu feiern, einer Gruppe französischer Komponisten der 1920er Jahre.

Mit Reservierung.

