Hautes-Pyrénées Découvrez une église dans le village foyer des artistes menuisiers-sculpteurs haut-pyrénéens Eglise Saint-Saturnin Asté, 16 septembre 2023, Asté. Découvrez une église dans le village foyer des artistes menuisiers-sculpteurs haut-pyrénéens 16 et 17 septembre Eglise Saint-Saturnin Gratuit. Entrée libre. Ouverte par un bénévole de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, l’église d’Asté pourra être découverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez parcourir l’église en visite libre, ou en visite guidée, accompagné par les bénévoles présent sur place toute l’après-midi . L’église Saint-Saturnin d’Asté possède trois retables réalisés par Jean II Ferrère au milieu du XVIIIe siècle. Elle possède également de très belles toiles du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle ainsi qu’une somptueuse vierge en marbre de carrare du début du XVIIe siècle. Eglise Saint-Saturnin 15 rue de l’église, 65200 Asté Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie Ce bâtiment présente des caractéristiques archéologiques essentielles pour la compréhension de l’ensemble des édifices de la vallée de Campan et peut en conséquence servir d’élément de référence. Ses dispositions architecturales, notamment extérieures, sont intéressantes, en particulier le portail d’entrée au sud dans un appareillage de marbres rouges et verts de Campan (1775). C’est là l’église paroissiale du village foyer des ateliers de menuisiers-sculpteurs qui ont décoré la plupart des églises haut-pyrénéennes du milieu du XVIIe siècle jusqu’au début du XIXe siècle. Le mobilier a ici été réalisé par Jean II Ferrère, après l’incendie de 1754. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

