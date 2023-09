Visite guidée de l’église Saint Saturnin Église Saint-Saturnin Antony Catégories d’Évènement: Antony

Hauts-de-Seine Visite guidée de l’église Saint Saturnin Église Saint-Saturnin Antony, 17 septembre 2023, Antony. Visite guidée de l’église Saint Saturnin Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Saturnin Visite guidée, histoire et architecture Église Saint-Saturnin Place de l’Église 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 96 72 82 http://www.ville-antony.fr Ancienne église rurale. Chapelle pré-romane. Chœur et clocher du XIIe siècle, nef de la fin du XVe siècle. Mosaïques syriennes du IVe siècle, déposées en 1991 dans l’église. Font baptismaux du XVIIIe siècle. RER B Antony Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

