Concert : les bassons normands Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Samson Durée 2h.

Un voyage à travers le temps ; des oeuvres classiques et romantiques à la musique française du début XXème siècle

interprété par le quatuor « Les Bassons Normands » composé de Marianne et Jean-Claude MONTAC, Rodolphe BERNARD et Edgar FRANCKEN;

Église Saint-Samson Place Albert Lemarignier, 14150 Ouistreham Riva-Bella Ouistreham 14150 Calvados Normandie http://ville-ouistreham.fr Le mur sud de la nef en arête de poisson date du XIe s., le chœur et la chapelle accolée au nord sont plus récents et datent du XIVe s. Dans le mur méridional est creusée une belle piscine divisée par 2 arcades trilobées du XVe s. Dans le chœur, une curieuse clé de voute représente un ange portant un blason dont les ailes semi-déployées décrivent un cercle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

