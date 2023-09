Visite de l’église de Fournials Tanus Église Saint-Salvy de Fournials Tanus, 16 septembre 2023, Tanus.

Une histoire entièrement liée à celle des Planques est à vous conter ici.

Au début du XIXe siècle, les habitants de Las Planques ayant progressivement quitté le village pour s’installer sur les plateaux, Fournials, hameau de la commune de Tanus devient lieu de culte principal.

En 1860, peu après la construction de l’église Saint-Salvy des Fournials, le mobilier de la chapelle romane de Las Planques y fut transféré et notamment le retable datant du XVIIe siècle.

Une surprise inattendue se révéla lors du « dépoussiérage » de la toile représentant l’Assomption de la Vierge. L’atelier Antoine Maury de Rodez a procédé à une première étude et dégagé quelques « fenêtres ». Sous les 2 couches de peinture et celle de vernis, on peut distinguer la belle peinture d’origine. Découvrez son histoire lors des visites organisées pour les Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Salvy de Fournials Fournials, 81190 Tanus Tanus 81190 Tarn Occitanie 05 63 38 30 45 http://www.ville-tanus.fr/tourisme-tanus.html En 1860, peu après la construction de l’église Saint-Salvy de Fournials, le mobilier de la chapelle romane de Las Planques y fut transféré et notamment le retable. Le retable, en provenance de la chapelle romane de Las Planques, a un compartiment encadré par deux colonnes cannelées sur les deux tiers supérieurs, d’ordre composite. Deux volutes feuillagées en appui de chaque côté du retable. Au centre une toile du XVIIe siècle, peinte par l’albigeois Jean Molinier, représentant l’Assomption : réplique du tableau de Creyssens. Édicule de couronnement : niches et volutes. Dans la niche, petite et curieuse Pietà : vierge debout, un seul genou à terre, bras ouverts dans un geste éploré; christ reposant sur l’autre jambe. La visite peut être faite en complément de celle de la chapelle romane de Las Planques. Deux possibilités : à partir de la RN88 en provenance d’Albi-Carmaux, 3 km avant d’arriver à Tanus tourner à gauche, panneau indiquant Fournials. Ou en revenant du parking de la plaine menant à la chapelle romane Las Planques, suivre les panneaux indiquant la direction Fournials.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Monique PIASCO