Anne Queffélec, interprète Les trois dernières sonates de Beethoven Mardi 20 juin, 20h30 Église Saint-Salomon-et-Saint-Grégoire, Pithiviers Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Anne Queffélec, piano

Ludwig van Beethoven

• Sonate N°30 en Mi majeur op.109

• Sonate n° 31 en la bémol op. 110

• Sonate n° 32 en do mineur op. 111

Internationalement reconnue, Anne Queffélec jouit d’un rayonnement exceptionnel sur la vie musicale. Les plus importantes formations orchestrales l’invitent, tels le London Symphony, le BBC Philharmonic, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Orchestre national de France…

Elle joue sous la baguette de chefs prestigieux dont Boulez, Eschenbach, Jordan, Gardiner, Foster. La pianiste est régulièrement à l’affiche de grands festivals comme les Proms de Londres et, en France, La Roque d’Anthéron, la Grange de Meslay, la Chaise-Dieu, la Folle Journée de Nantes ou le Festival du Périgord noir.

À la scène comme sur disque, elle cultive un répertoire éclectique avec plus d’une quarantaine d’enregistrements allant de Scarlatti à Dutilleux, dont plusieurs sont récompensés par la presse musicale.

