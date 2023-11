Les Solistes de l’Orchestre de Chambre Français Eglise Saint Romain Targon, 8 décembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

Concert des Solistes de l’Orchestre de Chambre Français : violons, violoncelle et alto..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:30:00. EUR.

Eglise Saint Romain

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Soloists of the French Chamber Orchestra: violins, cello and viola.

Concierto de los solistas de la Orchestre de Chambre Français: violines, violonchelo y viola.

Konzert der Solisten des Französischen Kammerorchesters: Violinen, Cello und Viola.

