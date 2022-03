Eglise Saint-Romain – Saint Romans (38) Église Saint Romain Saint-Romans Catégories d’évènement: Isère

Église Saint Romain, le samedi 2 juillet à 20:30 Entrée libre, participation libre,

Soirée chants et patrimoine en l’église : concert du chœur paroissial St Luc (chants à Marie) et exposé sur le patrimoine de l’église de St Romans Église Saint Romain montée de l’église 38160 Saint Romans Saint-Romans Isère

2022-07-02T20:30:00 2022-07-02T22:00:00

