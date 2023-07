Découvrez l’église du XIXe siècle et sa vue panoramique sur Bordeaux en compagnie des « Amis du Patrimoine Cenonnais » Église Saint-Romain Cenon, 17 septembre 2023, Cenon.

Découvrez l’église du XIXe siècle et sa vue panoramique sur Bordeaux en compagnie des « Amis du Patrimoine Cenonnais » Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Romain Gratuit. Entrée libre.

En présence des membres de l’association des « Amis du Patrimoine Cenonnais », venez découvrir l’église, joyau du XIXe siècle, et profitez de sa vue panoramique extraordinaire sur Bordeaux ! Les riches décors colorés, l’orgue et le chemin de croix n’auront plus de secrets pour vous.

Église Saint-Romain Rue Maréchal-Galliéni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Bâti sur l'emplacement d'une construction plus ancienne, l'édifice a été remanié en 1864 sous l'égide du cardinal Donner, archevêque de Bordeaux. Elle a alors pris son aspect actuel au style néogothique.

Intégralement restaurée entre 2002 et 2007, l’église a retrouvé l’éclat de ses peintures datant du XIXe siècle et la finesse de ses sculptures de pierre.

En 2010, le monument obtient le prix départemental des « Rubans du patrimoine ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Ville de Cenon