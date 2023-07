Exposition et quizz familial : pigeonnier, élevage de vers à soie et magnanerie. Église Saint-Romain Athée-sur-Cher Catégories d’Évènement: Athée-sur-Cher

Indre-et-Loire Exposition et quizz familial : pigeonnier, élevage de vers à soie et magnanerie. Église Saint-Romain Athée-sur-Cher, 16 septembre 2023, Athée-sur-Cher. Exposition et quizz familial : pigeonnier, élevage de vers à soie et magnanerie. 16 et 17 septembre Église Saint-Romain Exposition sur l’histoire de la soierie et de la magnanerie d’Athée, quizz familial, description de l’élevage du vers à soie : de la graine au papillon. Du cocon au fil de soie. Du fil de soie au tissu. Église Saint-Romain 1 rue Principale, 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 68 09 https://www.athee-sur-cher.fr https://www.facebook.com/search/top?q=hmvc%20-%20histoire%20%26%20m%C3%A9moire%20de%20la%20vall%C3%A9e%20du%20cher;https://tous-autour-de-la-magnanerie.fr/#/ Tour datant des XIVe-XVe siècles, pigeonnier et magnanerie, cet édifice témoigne de l’importance de l’élevage du ver à soie en Touraine jusqu’au XIXe siècle. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

