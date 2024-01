Opéra : Madame Élisabeth Église Saint-Roch Paris Catégorie d’Évènement: Paris Opéra : Madame Élisabeth Église Saint-Roch Paris, 26 janvier 2024, Paris. Opéra : Madame Élisabeth Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Église Saint-Roch Sur réservation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:30:00+01:00 Musique de Jean Galard sur un livret de Dominique Sabourdin-Perrin. Marthe Davost, Madame Élisabeth.

Choeur Canta Oraque, direction Jacques Cochard.

Église Saint-Roch
296 rue Saint-Honoré, 75001 Paris

