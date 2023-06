Chants authentiques de l’église afro-américaine Eglise Saint Roch Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Chants authentiques de l’église afro-américaine Samedi 7 octobre, 20h30 Eglise Saint Roch Réservation en ligne. La Paroisse ne prend pas de réservation.

La chorale Gospel dream est un ensemble mixte et cosmopolite de chanteurs et musiciens noirs qui réunit : 10 à 12 choristes et 1 pianiste.

Eglise Saint Roch 296 rue Saint Honoré Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.gospeldream.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00