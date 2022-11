Marché de Noël Église Saint-Roch Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché de Noël 26 et 27 novembre Église Saint-Roch Paroisse Saint-Roch Église Saint-Roch 296 rue Saint-Honoré, 75001 Paris De nombreux stands: livres, brocante, médailles de louis xvii, santons, Brouilly, mirabelle.

Des artistes et créateurs : sets de table, nappes, cartes de voeux, oeufs peints à la main, vase, livres, cd, peinture sur porcelaine, aquarelles st patrons, coutures, décorations de noël, encadrement, artisanat monastique et bien d’autres surprises… Dedicaces de livres,

2022-11-26T14:30:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00

