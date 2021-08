Parcieux église de Parcieux Ain, Parcieux Église Saint-Roch de Parcieux église de Parcieux Parcieux Catégories d’évènement: Ain

Parcieux

Église Saint-Roch de Parcieux église de Parcieux, 19 septembre 2021, Parcieux. Église Saint-Roch de Parcieux

église de Parcieux, le dimanche 19 septembre à 14:00

Livret explicatif remis à chaque visiteur. Ne manquez pas une des œuvres majeures du territoire : un retable du XVIe siècle au cœur de l’église Saint-Roch. église de Parcieux 01600 Parcieux Parcieux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Parcieux Autres Lieu église de Parcieux Adresse 01600 Parcieux Ville Parcieux lieuville église de Parcieux Parcieux