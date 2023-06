Découvrez en visite libre cette église gothique du XVe siècle Église Saint-Roch d’Albinhac Brommat Brommat Catégories d’Évènement: Aveyron

Découvrez en visite libre cette église gothique du XVe siècle

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre. Profitez de cette visite libre pour découvrir l'église gothique du XVe siècle, caractérisée par sa nef unique.

Cet édifice remarquable est classé au titre des Monuments historiques, témoignant de son importance historique et architecturale. Église Saint-Roch d’Albinhac 12600, Brommat Brommat 12600 Aveyron Occitanie L’église précédant celle que nous connaissons aujourd’hui fut cédée à l’abbaye de Conques à l’époque du roi Lothaire. En 1315, l’abbaye y établit une résidence abbatiale. À l’origine, l’église était dédiée à saint Martin, puis plus tard à saint Roch. En reconnaissance de son importance historique, cet édifice est classé au titre des Monuments historiques, depuis 1933. Bourg de Brommat à Albinhac (vers Sainte-Geneviève). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Mairie de Brommat

