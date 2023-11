Veillée de l’avent Eglise Saint-Restitut, 5 décembre 2023, Saint-Restitut.

Saint-Restitut,Drôme

A l’église : veillée de l’avent avec bénédiction de la crèche et du blé de la Ste Barbe. Célébration avec chants et musique. La cérémonie sera suivie du pot de l’amitié..

2023-12-05 18:00:00

Eglise place de l’eglise

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Church: Advent vigil with blessing of the crib and St Barbara’s wheat. Celebration with songs and music. The ceremony will be followed by a pot de l’amitié.

Iglesia: Vigilia de Adviento con bendición del catre y del trigo de Santa Bárbara. Celebración con cantos y música. La ceremonia irá seguida de una copa.

In der Kirche: Adventsvigil mit Segnung der Krippe und des St.-Barbara-Weizen. Feier mit Gesang und Musik. Im Anschluss an die Feier findet ein Umtrunk statt.

