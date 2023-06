Découvrez une église du XIe siècle et sa flèche vrillée du XIVe siècle Ēglise Saint-Rémy Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Découvrez une église du XIe siècle et sa flèche vrillée du XIVe siècle

Venez découvrir librement cette église située au coeur du quartier du marché des Halles.

Levez les yeux vers la flèche d’ardoise vrillée, véritable prouesse architecturale, qui constitue la particularité de l’édifice.

L'église Saint-Rémy est l'une des plus anciennes de Troyes : son existence est avérée dès le XIe siècle. Elle se trouve alors hors des murs de la cité et dépend des chanoines de la cathédrale. Englobée dans la nouvelle enceinte construite au XIIIe siècle, l'église connaît de multiples agrandissements et transformations. Elle reçoit, en outre, de nouveaux vitraux financés par de riches familles troyennes.

Son clocher du XIIe siècle est rénové en 1360. Sa flèche d’ardoise, haute de 62 mètres, est vrillée, ce qui lui permet une meilleure prise aux vents. Cette technique est une véritable prouesse architecturale au XIVe siècle ! Le portail du XVe siècle est abrité sous un porche en bois qui a remplacé, au XIXe siècle, l’ancien narthex (portique d’entrée).

Sur la tour est peint un cadran d’horloge décoré de rayons de soleil et à aiguille unique (le mécanisme ne fonctionne plus de nos jours). En haut, dans les angles, on aperçoit deux anges tenant, l’un une colombe qui s’envole, symbole de la naissance du jour, l’autre un flambeau allumé, symbole de la nuit. Les personnages qui se trouvent de chaque côté sont, à droite, saint Rémy et à gauche, sa mère sainte Célinie.

Plus bas, sur le contrefort de la tour, un cadran solaire du XVIIIe siècle indique, lorsqu’il fait beau, l’heure du soleil (ou heure vraie). L’inscription latine que l’on lit en-dessous « SICUT UMBRA DIES NOSTRI SUPER TERRAM » signifie « Sur terre, nos jours passent comme l’ombre ».

L’intérieur de l’église est éclairé de larges baies gothiques trilobées. On peut y admirer plusieurs tableaux du peintre troyen Jacques de Létin (1597-1661) et, au-dessus du maître-autel, le célèbre Christ en bronze de François Girardon, sculpteur troyen (1628-1715) à qui l’on doit aussi les fontaines du château de Versailles.

Classée au titre des Monuments historiques en 1908, Saint-Rémy fait également partie de l’Association des clochers tors d’Europe qui référencie la centaine d’églises présentant cette particularité bien singulière !

L’église Saint-Rémy est également connue pour être la paroisse du célèbre sculpteur François Girardon.

©Carole Bell – Ville de Troyes