L'église de Saint-Remy date des XIIIe et XVIIe siècles. Elle conserve un maître-autel avec retable et son haut-relief représentant le baptême de Clovis sculpté par Bouchardon. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1928. Pas de parking, stationnement le long de la RD132.

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

