[Les Musicales de Normandie] Maïlys De Villoutreys & Clara Izambert-Jarry
Eglise Saint-Rémy Hautot-sur-Mer, 6 août 2023

Hautot-sur-Mer,Seine-Maritime

Maïlys De VILLOUTREYS, soprano

Clara IZAMBERT-JARRY, harpe

La Symphonie n° 25 de Mozart est une de ses œuvres les plus connues, servant, par exemple, de générique au célèbre film Amadeus de Milos Forman. Ce programme se structure autour de son inspiration théâtrale, et notamment de celle du compositeur liégeois Grétry, ainé de quinze ans de Moza

Sophie Gail (1775-1819), chanteuse et compositrice pour le salon autant que pour l’opéra comique, a laissé de nombreuses romances à succès pour la voix et la harpe, dont la variété et l’expressivité la place comme une figure incontournable du genre. Maïlys de Villoutreys et Clara Izambert-Jarry redonnent vie à quelques-unes de ces pages de musique oubliées et quelques lieder de Mozart et de Schubert. Clara Izambert-Jarry joue sur une magnifique harpe historique de 1820, dont la sonorité si particulière est idéale pour ce répertoire emblématique du sentiment.

Billetterie en ligne sur https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/.

Eglise Saint-Rémy

Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie



Maïlys De VILLOUTREYS, soprano

Clara IZAMBERT-JARRY, harp

Mozart’s Symphony No. 25 is one of his best-known works, serving, for example, as the theme for Milos Forman’s famous film Amadeus. This program is structured around his theatrical inspiration, and in particular that of the Liège composer Grétry, fifteen years Moza’s senior

Sophie Gail (1775-1819), a singer and composer for the salon as much as for comic opera, has left us many successful romances for voice and harp, whose variety and expressiveness make her a key figure in the genre. Maïlys de Villoutreys and Clara Izambert-Jarry bring back to life some of these forgotten pages of music, as well as a few lieder by Mozart and Schubert. Clara Izambert-Jarry plays a magnificent historic harp from 1820, whose distinctive sound is ideal for this emblematic sentimental repertoire.

Online ticketing at https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

Maïlys De VILLOUTREYS, soprano

Clara IZAMBERT-JARRY, arpa

La Sinfonía nº 25 de Mozart es una de sus obras más conocidas, que sirvió, por ejemplo, de tema para la célebre película Amadeus de Milos Forman. Este programa se articula en torno a su inspiración teatral, y en particular la del compositor de Lieja Grétry, quince años mayor que Moza

Sophie Gail (1775-1819), cantante y compositora tanto de salón como de ópera cómica, dejó varias romanzas para voz y arpa de gran éxito, cuya variedad y expresividad la convierten en una figura clave del género. Maïlys de Villoutreys y Clara Izambert-Jarry reviven algunas de estas páginas olvidadas de la música y algunos lieder de Mozart y Schubert. Clara Izambert-Jarry toca una magnífica arpa histórica de 1820, cuyo sonido distintivo es ideal para este repertorio emblemático.

Venta de entradas en línea en https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

Maïlys De VILLOUTREYS, Sopran

Clara IZAMBERT-JARRY, Harfe

Mozarts Symphonie Nr. 25 ist eines seiner bekanntesten Werke und diente beispielsweise als Titelmelodie des berühmten Films Amadeus von Milos Forman. Dieses Programm ist um seine theatralische Inspiration herum aufgebaut, insbesondere um die des Lütticher Komponisten Grétry, der 15 Jahre älter als Moza war

Sophie Gail (1775-1819), Sängerin und Komponistin sowohl für den Salon als auch für die komische Oper, hinterließ zahlreiche erfolgreiche Romanzen für Stimme und Harfe, deren Vielfalt und Ausdruckskraft sie zu einer unumgänglichen Figur des Genres machen. Maïlys de Villoutreys und Clara Izambert-Jarry erwecken einige dieser vergessenen Musikseiten und einige Lieder von Mozart und Schubert zu neuem Leben. Clara Izambert-Jarry spielt auf einer wunderschönen historischen Harfe aus dem Jahr 1820, deren besonderer Klang ideal für dieses emblematische Repertoire des Gefühls ist.

Online-Tickets unter https://www.dieppetourisme.com/agenda/billetterie-musicales-de-normandie/

