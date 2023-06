Visitez avec un guide l’église du baptême de Jeanne d’Arc Église Saint-Rémy Domrémy-la-Pucelle, 16 septembre 2023, Domrémy-la-Pucelle.

Et si vous visitiez l’Eglise du baptême de Jeanne d’Arc et ses vitraux retraçant la vie de la Sainte, originaire de Domrémy-la-Pucelle ?

Profitez d’une visite guidée exclusive, lors de laquelle vous apprendrez et entendrez des anecdotes sur Jeanne d’Arc, des explications sur l’architecture de l’église, ainsi que sur son passé. Une visite riche en histoire.

Église Saint-Rémy 2 rue principale, 88630 Domrémy-la-Pucelle Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est L’église Saint-Rémy de Domrémy-la-Pucelle est une église catholique de style gothique des XIIIᵉ siècle et XIXᵉ siècle de Domrémy-la-Pucelle dans les Vosges en Lorraine dans le Grand Est. Dédiée à l’évêque saint Remi de Reims et à Jeanne d’Arc, elle est classée au titre des monuments historiques depuis le 11 mai 1946.

Cette église conserve des vestiges contemporains de Jeanne d’Arc, comme les fonts baptismaux et les sculptures. Elle fut profondément remaniée au XIXe siècle : le cimetière qui, à l’origine, l’entourait, a été déplacé à l’extérieur du village ; l’orientation de l’édifice a été inversée ; un nouveau transept et un chevet pour le chœur furent construits côté ouest. La porte d’accès est alors ouverte sous le porche.

Des vitraux relatent la vie de Jeanne et on peut y retrouver un buste reliquaire de Jeanne d’Arc, appelé « Le dernier soupir ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Un Monde à Vélo 22-08-2027