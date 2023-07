[Concerts] Bach, l’éloquence musicale : Narratio, Maude Gratton, orgue Eglise Saint-Rémy Dieppe, 24 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’organiste et claveciniste Maude Gratton a conçu sur l’invitation de l’Académie Bach un parcours en trois volets mettant l’œuvre de Johann Sebastian au cœur d’un voyage autant musical que spirituel.

Bach – L’éloquence musicale II, Narratio

Le second volet s’attardera sur les inspirations françaises à travers la rencontre de Bach avec ce style au Château de Celle et à Lüneburg, ou des extraits du Livre d’orgue de Nicolas de Grigny qu’il a intégralement recopié. Chorals et Fantaisies croiseront les mondes sonores germaniques et français que Bach a côtoyés..

2023-08-24 11:00:00 fin : 2023-08-24 . .

Eglise Saint-Rémy

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



At the invitation of the Bach Academy, organist and harpsichordist Maude Gratton has devised a three-part journey that puts Johann Sebastian?s work at the heart of a musical and spiritual voyage.

Bach? Musical Eloquence II, Narratio

The second section focuses on French inspirations, through Bach?s encounters with this style at the Château de Celle and in Lüneburg, or excerpts from Nicolas de Grigny?s Livre d?orgue, which he copied in its entirety. Chorales and Fantaisies will bring together the Germanic and French sound worlds that Bach encountered.

Invitada por la Academia Bach, la organista y clavecinista Maude Gratton ha ideado un itinerario en tres partes que sitúa la obra de Johann Sebastian en el centro de un viaje tanto musical como espiritual.

Bach ? Elocuencia musical II, Narratio

La segunda parte abordará las inspiraciones francesas a través de los encuentros de Bach con este estilo en el castillo de Celle y en Luneburgo, o de extractos del Livre d’orgue de Nicolas de Grigny, que copió íntegramente. Corales y fantaisies reunirá los mundos sonoros germánico y francés que Bach conoció.

Die Organistin und Cembalistin Maude Gratton hat auf Einladung der Bachakademie eine dreiteilige Reise konzipiert, die das Werk Johann Sebastians in den Mittelpunkt einer musikalischen und spirituellen Reise stellt.

Bach ? Die musikalische Beredsamkeit II, Narratio

Der zweite Teil befasst sich mit den französischen Inspirationen durch Bachs Begegnung mit diesem Stil im Celler Schloss und in Lüneburg oder durch Auszüge aus dem Livre d’orgue von Nicolas de Grigny, das er vollständig kopiert hat. Choräle und Fantasien werden die deutschen und französischen Klangwelten, denen Bach begegnete, miteinander kreuzen.

