CONCERT ENSEMBLE DE CUIVRES FOSSANO Eglise Saint-Rémy Deneuvre, 1 octobre 2023, Deneuvre.

Deneuvre,Meurthe-et-Moselle

Les Amis de l’Orgue de Deneuvre vous invite à venir écouter l’Ensemble de cuivres Fossano ce dimanche 1er octobre 2023 au sein de l’église Saint-Rémy de Deneuvre.

Entrée gratuite. Tout public

Dimanche 2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

Eglise Saint-Rémy Rue de l’église

Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Les Amis de l’Orgue de Deneuvre invite you to come and listen to the Fossano Brass Ensemble this Sunday, October 1, 2023 at the Eglise Saint-Rémy in Deneuvre.

Free admission

Les Amis de l’Orgue de Deneuvre les invita a venir a escuchar al Fossano Brass Ensemble el domingo 1 de octubre de 2023 en la iglesia Saint-Rémy de Deneuvre.

Entrada gratuita

Die Amis de l’Orgue de Deneuvre laden Sie ein, das Blechbläserensemble Fossano am Sonntag, den 1. Oktober 2023 in der Kirche Saint-Rémy in Deneuvre zu hören.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS