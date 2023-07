Visite commentée de l’église Saint-Remi Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Remi Saint-Jean-Baptiste Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Classée à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, mêlant style roman et gothique, cette charmante église du IXe siècle remaniée au XIXe siècle, a retrouvé son aspect d’origine lors de sa dernière restauration dans les années 1980.

Église Saint-Remi Saint-Jean-Baptiste Place de l’Église 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France http://www.ville-gif.fr L’église Saint-Remi-Saint-Jean-Baptiste est une des plus remarquables de la contrée. Son existence est mentionnée pour la première fois au IXe siècle. Les parties les plus anciennes remontent aux XIe et XIIe siècles. Profondément remaniée au XIXe siècle, elle est restaurée en 1985. Elle présente des biens mobiliers patrimoniaux remarquables. Datant du siècle de Louis XV, « la Vierge à l’enfant » est la pièce maîtresse de l’église. La nef est décorée d’un tableau représentant le Christ soutenu par deux franciscains. En face du portail est accroché un « Ecce Homo », tableau peint par Louis Dauberon en 1800 et offert par Napoléon III en 1859. RER B Gif-sur-Yvette / N118

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Ville de Gif-sur-Yvette