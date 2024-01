CONCERT EPIPHANIE À PISSOTTE église saint Rémi Pissotte, dimanche 14 janvier 2024.

Pissotte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:30:00

fin : 2024-01-14

Deux ensembles réunis pour le concert de L’Épiphanie

Dimanche, les Amis du patrimoine religieux et la Paroisse Sainte de Claire de Fontenay, en partenariat avec la commune de Pissotte, organise, le traditionnel concert de l’Épiphane dans l’église Saint Rémi.

Cette année deux chorales animeront le concert : La chorale Joyeux automne dirigée par Marie André Gandriau, et la chorale Tempo Voce dirigée par Françoise Lieurade. Chaque ensemble a déterminé son programme.

Pour Tempo Voce :Trio pour le vigile de Pâques, Cantate Domino, Mariam Matrem, Tebe poïem, Alleluia de la messe de Noël, In Stiller Nacht, Merveille que les anges, Belle qui tient ma vie, Molène

Pour Joyeux automne : les Gitans, la Tendresse, les Trois cloches, Chanter, Marche des rois, Noël de joie, Mille colombes

. Les deux chorales interpréteront ensemble » Une étoile a brillé »

.

église saint Rémi

église saint Rémi
Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire



