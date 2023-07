Visite de l’église et de son clocher. Eglise Saint-Rémi Le Boullay-Mivoye, 17 septembre 2023, Le Boullay-Mivoye.

Visite de l’église et de son clocher. Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint-Rémi Entrée libre et gratuite de l’église. Visite du clocher : 1€/ personne, gratuit enfants moins de 4 ans.

En compagnie de l’association « Les Chats du hasard » partez à la découverte de l’église Saint-Rémi et montez les marches qui vous mèneront en haut de son clocher, rarement ouvert au public. Pour y pénétrer vous emprunterez une étroite porte de bois ; l’accès au premier niveau est aisé. Le deuxième niveau est accessible aux personnes ne craignant pas le vertige.

Une exposition des photos prises lors des travaux réalisés pour la motorisation de la cloche et le remplacement du coq sera proposée.

Eglise Saint-Rémi 1 Rue de la Mairie, 28210 Le Boullay-Mivoye Le Boullay-Mivoye 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 38 36 09 https://leboullaymivoye.fr/ Le vocable de Saint-Rémi (533) sous lequel cet édifice est placé, suffirait pour en attester l’ancienneté. Dès le VIIIe siècle, il y avait une église bien construite en pierres bâties au milieu du village en moellons de cailloux, les contreforts et la tour sont en grès. Le chœur et le sanctuaire sont éclairés par 9 croisées ogivales. Au nord, se trouve, bâtie en hors d’œuvre, une chapelle. Au sud, s’élève une belle tour quadrangulaire, de même longueur et largeur, dont le toit supporte un petit clocher couvert en ardoises. Une tourelle élégante renferme l’escalier qui conduit aux deux étages de la tour percée de fenêtres ogivales et de plein-cintre. La porte d’entrée s’ouvre à l’ouest entre deux contreforts. Parking, église accessible PMR, clocher non accessible PMR.

