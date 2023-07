Visitez une église et ses proches alentours Église Saint-Remi Floing Catégories d’Évènement: Ardennes

Floing Visitez une église et ses proches alentours Église Saint-Remi Floing, 16 septembre 2023, Floing. Visitez une église et ses proches alentours 16 et 17 septembre Église Saint-Remi Entrée libre Visite de l’église ouverte exceptionnellement. Église Saint-Remi 10 Grande Rue, 08200 Floing Floing 08200 Ardennes Grand Est 03.24.29.44.82 L’église Saint-Rémi est une église en partie aménagée pour servir de refuge, au XVIᵉ siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Garitan Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Floing Autres Lieu Église Saint-Remi Adresse 10 Grande Rue, 08200 Floing Ville Floing Departement Ardennes Lieu Ville Église Saint-Remi Floing

Église Saint-Remi Floing Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floing/