Découvrez une église construite à partir d’un château fort Église Saint-Rémi et la halle Vicherey, 16 septembre 2023, Vicherey.

Entrez dans l’église Saint-Remi et la Halle pour observer l’originalité de sa nef.

Église Saint-Rémi et la halle 1 rue saint Laurent, 88170 Vicherey Vicherey 88170 Vosges Grand Est 03 29 06 46 90 L’église Saint-Remi et la Halle est constituée d’une tour romane, d’une abside et d’un chevet au décor exceptionnel et unique en Lorraine. Qui plus est, son originalité se concentre dans sa nef qui est surmontée d’un étage de défense puisqu’il s’agit de l’ancienne chapelle du Château Fort des évêques de Toul. L’église est formée par l’ancien donjon et la Chapelle castrale de la résidence de chasse de Dagobert Ier. Cette église est classée Monuments Historique depuis 1942.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

