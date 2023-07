Arpentez un village vigneron Eglise Saint-Quentin Scy-Chazelles, 15 septembre 2023, Scy-Chazelles.

Arpentez un village vigneron Vendredi 15 septembre, 18h00 Eglise Saint-Quentin Gratuit; Inscription préalable obligatoire; Groupe limité à 25 personnes

Visitez ce village aux anciennes maisons et lavoirs évoquant la vie du temps passé, ainsi les maisons de vignerons révèlant l’activité viticole d’autrefois. Laissez-vous guider dans les ruelles étroites et pentues, témoins d’un turbulent passé pour découvrir le lieu de repos éternel de Robert Schuman et Paul Tornow.

Eglise Saint-Quentin rue Robert Schuman 57160 Scy-Chazelles Scy-Chazelles 57160 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 39 00 00 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@inspire-metz.com »}] Cette église date du XIIème siècle et est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1930.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

Agence Inspire Metz