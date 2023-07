Visite guidée : Une balade dans Longuenesse Eglise Saint-Quentin Longuenesse Catégories d’Évènement: Longuenesse

Pas-de-Calais Visite guidée : Une balade dans Longuenesse Eglise Saint-Quentin Longuenesse, 16 septembre 2023, Longuenesse. Visite guidée : Une balade dans Longuenesse Samedi 16 septembre, 15h30 Eglise Saint-Quentin Eglise Saint-Quentin, chemin des Berceaux, Longuenesse. Durée : 1h15. Gratuit. A partir du 15 août, réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51. Avec deux techniciens de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer, plongez dans le projet d’aménagement du parc de la médiathèque de Longuenesse. Baladez-vous ensuite au cimetière pour comprendre les enjeux environnementaux de ce lieu. La ferme des berceaux ponctura votre parcours et vous révèlera les problématiques liées à la reconversion du patrimoine. Eglise Saint-Quentin Chemin des Berceaux, Longuenesse Longuenesse 62219 Pas-de-Calais [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 98 08 51. »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

